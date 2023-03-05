Подмосковье 05 марта 2023, 14:52 Производитель беспилотников «Кронштадт» провел первую корпоративную лыжню в Дубне

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Группа компаний «Кронштадт» провела первую корпоративную лыжню в Дубне. По будням сотрудники разрабатывают беспилотные системы, а в выходные решили приобщиться к спорту.

Мероприятие прошло на дубненском лыжном стадионе «Юдекон». Для сотрудников организовали целый праздник с угощениями, конкурсами и выступлением артистов.

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«Очень здорово, что такие мероприятия проводятся и становятся регулярными. Я участвовала в велопробеге „Кронштадт“ летом, мы так замотивировались, еще больше стали заниматься спортом, общаться», — поделилась сотрудница завода по производству беспилотных летательных аппаратов «Кронштадт» Светлана Брюханова.

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На старт вышли сотрудники «Кронштадта» не только из Дубны, но и из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Подмосковный наукоград в качестве площадки выбрали неслучайно.

«Здесь самое крупное производство — завод по серийному выпуску беспилотных летательных аппаратов и ДМЗ (Дубненский машиностроительный завод имени Н. П. Федорова — прим. ред.). Это два крупных предприятия. Мы считаем, что тот, кто интенсивно и много работает, должен хорошо отдыхать», — отметила директор по связям с общественностью АО «Кронштадт» Наталья Сидорук.

В первой корпоративной лыжне приняли участие свыше 80 человек. В этот день лыжники бежали 5,8 и 20 километров. Каждый выбрал дистанцию себе по силам. Среди болельщиков были коллеги и семьи. Руководители «Кронштадта» тоже приехали на мероприятие. Они отметили, что кадры решают все, а здоровые и заряженные позитивом сотрудники и вовсе готовы свернуть горы. Поэтому такая лыжня станет традицией.

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