Подмосковье 10 марта 2023, 20:34 Производитель беспилотников из Мытищ оптимизировал поиск обломков ракет-носителей

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Компания «Альбатрос» по производству беспилотников разработала программное обеспечение для обработки снимков. Также организация оптимизировала поиск обломков ступеней ракет-носителей «Союз» от ВПК «Научно-производственное объединение машиностроения».

«Для нас этот проект был интересен возможностью проверить технические характеристики своих беспилотников. Мы заявили заказчику потенциальные сроки и начали подготовку», — сообщил руководитель проектов компании Никита Мактаз.

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После падения ступеней операторы организации начали искать их с помощью беспилотников. В итоге они составили фотографический план местности, где указали точные координаты потерянных объектов. Позднее спецтехника нашла обломки. Поиски заняли четыре дня.

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«Для поисков мы выбрали модель собственного производства „Альбатрос М-5“. Его полетное время составляет четыре часа», — добавил Мактаз.

Главный офис компании находится в Мытищах. Обособленные подразделения располагаются в Санкт-Петербурге, Тюмени, Воронеже, Ростове, Краснодаре и Ставрополе.

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