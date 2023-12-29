Подмосковье 29 декабря 2023, 08:21 Производитель БАДов в Лосино-Петровском наладит экспорт в Китай и Вьетнам Телеканал «360»

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Производитель биологически активных добавок в Лосино-Петровском участвует в образовательной программе «Экспортный форсаж». Предприятие планирует наладить экспорт в Китай и Вьетнам.

Программа «Экспортный форсаж» позволяет получить участникам необходимые навыки для налаживания поставок за границу.

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«Мы, как производитель биологически активных добавок, работаем более 18 лет на рынке, продаем свои продукты в основном на территории Российской Федерации и ближайшего зарубежья. Мы хотим развиваться и для этого мы решили участвовать в программе „Экспортный форсаж“. <…> Для экспорта мы выбрали направления Китай и Вьетнам», — рассказала директор по продажам и маркетингу Светлана Амосова.

Программа содержит все необходимые занятия. Их проводят очно. Есть и период, когда компания самостоятельно проводит работу при поддержке экспертов. После обучения начинается защита экспортного проекта. В течение года компанию поддерживают тренеры. Они помогают добиться максимального результата.

«Для Китая представляет большой интерес облепиховое масло, а для Вьетнама — кедровое масло. У них есть интерес и к другим нашим продуктам», — отметила Светлана Амосова.

По ее словам, государство поддерживает экспортеров и предлагает программы, которые помогают за счет бюджета зарегистрировать продукты на территории зарубежных стран.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса. Глава региона напомнил, что президент Владимир Путин затронул эту тему на недавней экономической конференции «ВТБ зовет».

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