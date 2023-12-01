Подмосковье 01 декабря 2023, 12:51 Произведенные в Подмосковье соусы и заправки для салатов начали продавать в Дубае ООО «Европродукт»

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Компания «Европродукт» из Подмосковья представила свою продукцию на полках супермаркета Neighbours market в Дубае. На экспорт отгрузили уже 2,5 тонны продукции.

Жители ОАЭ активно знакомятся с подмосковной продукцией, выпускаемой под брендом Tamaki. Это заправка для салата, майонез и пять видов соуса: луковый, сладкий чили для курицы, халапеньо, черный перец и черный чеснок.

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«Компания стала одним из пяти подмосковных производств, вошедших в торговые сети ОАЭ при поддержке Московской области. Сборный контейнер с грузом продуктов отправился в Дубай в октябре. Этому предшествовала большая работа с арабскими сетевыми ритейлерами», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В Подмосковье запустили новый онлайн-сервис для экспортеров. Он поможет в решении логистических задач.

Новые проекты и развитие экспорта обсудит губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на встрече с президентом Белоруссии. В планах — свежие инвестиционные предложения по дополнительным отраслям, помимо тех, в которых стороны уже сотрудничают.