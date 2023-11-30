Важное 30 ноября 2023, 13:47 Новые проекты и развитие экспорта. Губернатор Подмосковья встретится с президентом Белоруссии Губернатор Подмосковья Воробьев встретится с президентом Белоруссии Лукашенко Автор фото: Антон Чернов

Читать 360tv в

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Для обеих сторон ключевым стало партнерство в торговле и экономике. У региона наиболее обширная номенклатура экспорта в Республику Беларусь: электрические машины, оборудование, средства наземного транспорта, продукты питания.

О планах по визиту в Минск стало известно на встрече Андрея Воробьева с послом Белоруссии Дмитрием Крутым.

Реклама

«По приглашению Александра Григорьевича планируем посетить Минск, где мы на высшем уровне обсудим весь комплекс нашего двустороннего сотрудничества. Нас связывают добрые и теплые отношения с Республикой Беларусь», — отметил губернатор.

Сегодня это главный партнер Подмосковья по экспорту. Вместе с тем Белоруссия входит в топ-3 торгово-экономических партнеров региона.

Нам хочется поближе познакомиться с местными промышленными предприятиями, особенно с теми, которые проявляют интерес к работе в Московской области. Впрочем, и областные компании активно развиваются на белорусском рынке. Андрей Воробьев

За пять лет обе стороны продемонстрировали рост товарооборота: с 2,2 миллиарда долларов до пяти миллиардов и выше.

Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов Автор фото: Антон Чернов

«Мы и на питерском форуме встречались с компаниями в сферах машиностроения, пищевой промышленности», — добавил Андрей Воробьев.

Как отметил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой, в планах — новые инвестиционные проекты. Уже есть свежие предложения по дополнительным отраслям, помимо тех, в которых стороны уже сотрудничают.

Московская область для Белоруссии является номером один из всех российских регионов. У нас самый высокий товарооборот: плюс 27% в прошлом году. Дмитрий Крутой

Посол добавил, что свыше 120 компаний с белорусским капиталом работают сейчас в Подмосковье. Также у сторон самое большое количество кооперационных проектов.

Белорусский импорт состоит из текстильных изделий, продуктов питания, мебели и предложений в машиностроении.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».