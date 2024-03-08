Подмосковье 08 марта 2024, 14:15 Программу «Земля за один рубль» продлили на 2024 год в Подмосковье Медиасток.рф

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Действие льготной программы для импортозамещения «Земля за один рубль» продлили в Подмосковье на 2024 год. Соответствующее постановление подписали в региональном правительстве.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, всего на данный момент в регионе реализуется более 270 импортозамещающих проектов, из них 21 реализовали в 2022 году, 55 — в 2023 году. Суммарный объем инвестиций составляет 63,5 миллиарда рублей.

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«Законом определены 29 отраслей импортозамещения, и на сегодня перед нами стоит задача максимально поддерживать эти отрасли, и ключевой мерой здесь является предоставление земли на льготных условиях», — пояснил Брынцалов.

Он добавил, что в Подмосковье уже согласовано предоставление 165 земельных участков площадью свыше 6,2 миллионов квадратных метров 134 заявителям.

Напомним, что для получения в аренду земельного участка необходимо подать ходатайство на региональном сайте госуслуг. Бизнес-проект должен соответствовать определенным видам предпринимательской деятельности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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