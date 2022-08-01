Программу разворотных площадок для автобусов реализовали в Подмосковье. Она помогает повысить безопасность пассажиров и водителей на дороге. Об этом на заседании регионального правительства заявила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

«Разворотная площадка работает как для пассажира, так и для водителя. Первое — это безопасность, то есть автобусы не стоят на дороге и не разворачиваются в неположенных местах. И, конечно, не стоят под окнами, создавая загазованность, грязь и мусор для жителей. А также разворотная площадка всегда дает возможность запустить автобус большего класса», — отметила Кротова.

По ее словам, данная программа действует в Ленинском городском округе, Щелкове, Чехове, Балашихе, Сергиевом Посаде. Семь площадок уже построено, и до конца года появится еще 13.

Также власти региона реализуют программу по выделенным полосам.

«Уже обустроили 57 выделенок в 18 городских округах. Наибольший эффект в Химках, Балашихе, Ленинском, Мытищах, Люберцах, Красногорске и Подольске», — отметила зампред правительства Подмосковья.

По ее словам, в этом году должны обустроить 100 выделенных полос. Перемены смогут почувствовать более 500 тысяч пассажиров. Благодаря выделенным полосам автобусы приезжают по расписанию, экономия времени в пути — до 20 минут. Также из-за частых рейсов отсутствуют очереди на остановках. Кроме того, повышается безопасность поездок, снижаются расходы перевозчиков.

Кротова также рассказала о том, что в регионе появились новые комфортабельные автобусы.