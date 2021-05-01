Жители Чехова положительно оценили программу «Коммунальный бонус»

С 1 мая в Подмосковном сервисе «Умная платежка» начала работать программа «Коммунальный бонус». Теперь при полной и своевременной оплате услуг ЖКХ онлайн владельцы жилья получают приятные бонусы. Нововведение уже оценили жители городского округа Чехов.

По словам местных жителей, оплата коммунальных услуг онлайн — это прежде всего удобно. Не нужно никуда отправляться и возиться с бумажками. Это упростило жизнь и сделало ее удобнее.

«Услуги ЖКХ можно оплатить в выходной день и в любом месте. Раньше приходилось отправлять квитанции по почте, сейчас это сделать проще. А бонусы — приятный сюрприз», — заявила жительница городского округа Чехов Кристина Рузеева.

Глава муниципалитета Григорий Артамонов отметил, что практически все жители округа, с которыми он общался в последнее время, уже в курсе о дополнительных бонусах.

«Все пользуются для оплаты коммунальных услуг через наше приложение. Все сегодня утром получили электронное письмо, какие выгоды они получат от того, что оплачивают в срок. Тема очень востребованная», — отметил он.

Программой «Коммунальный бонус» могут пользоваться получатели платежек МосОблЕИРЦ, которые в установленные сроки проведут полное погашение через онлайн-оплату.

Заплатить за потребленные услуги можно через личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ, через кнопку моментальной оплаты на том же сайте или через единый личный кабинет Мосэнергосбыта, МосОблЕИРЦ. После оплаты автоматически откроется страница программы «Коммунальный бонус», где можно получить промокоды от 27 партнеров программы.

Как отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, присоединиться к программе можно в любой месяц. Также он пообещал, что количество партнеров будет только увеличиваться.