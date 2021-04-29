Жителям Подмосковья рассказали о правилах программы «Коммунальный бонус»

Жители Московской области смогут получать скидку на различные услуги при оплате счетов за ЖКХ по программе «Коммунальный бонус». Подробности о новом проекте и условиях участия рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Он пояснил, что в программу «Коммунальный бонус» попадут получатели платежей от МосОблЕИРЦ, которые в установленные сроки проведут полное погашение через онлайн-оплату.

Заплатить за потребленные услуги можно через личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ, через кнопку моментальной оплаты на том же сайте или через единый личный кабинет Мосэнергосбыта, МосОблЕИРЦ.

«Вот три варианта, по которым можно достаточно простым и доступным способом провести оплату, получив доступ к новой программе „Коммунальный бонус“», — подчеркнул Антон Велиховский.

Министр отметил, что жители продолжат получать квитанции об оплате в бумажном виде. Но именно погасившие платежку онлайн станут участниками «Коммунального бонуса».

«Часто говорят: „А мы не оплачиваем счета через МосОблЕИРЦ“. Право собственника — организовать собрание в своем доме и перейти на оплату через МосОблЕИРЦ. Всех призываем и приглашаем», — подчеркнул Антон Велиховский.

Он отметил, что программа «Коммунальный бонус» начнет работать с 1 мая. Новый сервис успешно прошел тестирование, поэтому никаких сбоев не будет.

«Сервис достаточно простой — после оплаты вы автоматически попадаете на страницу программы „Коммунальный бонус“, где размещены все предложения наших партнеров», — рассказал министр.

Антон Велиховский добавил, что «Коммунальный бонус» — это не разовая акция, а полноценная программа, которая будет только расширяться. Партнеры могут меняться в зависимости от того, кто больше востребован у жителей. Стать участником программы можно в любой месяц. Главное — вовремя оплачивать коммунальные платежи.

Генеральный директор МосОблЕИРЦ Олег Савельев подчеркнул, что программа «Коммунальный бонус» рассчитана на добросовестных и дисциплинированных потребителей услуг ЖКХ.

«Мне приятно отметить, что таких жителей у нас большинство. До 90% клиентов МосОблЕИРЦ оплачивают счета за коммунальные услуги вовремя и в полном объеме. И, конечно, мы хотим это поощрить, для чего и создали совместно с министерством ЖКХ Подмосковья такую интересную программу», — добавил он.

Олег Савельев отметил, что программа «Коммунальный бонус» действует для всех клиентов МОСОБЛЕИРЦ, кто полностью оплачивает коммунальные счета онлайн и не имеет долгов.

О бонусах, их списании и правилах программы можно узнать на специальном сайте программы «Коммунальный бонус».

Московская область стала первым регионом России, который запустил программу лояльности в сфере ЖКХ «Коммунальный бонус». Ее создали по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Когда оплачивать счета, чтобы получить бонусы?

Срок оплаты услуг по закону — до 10 числа месяца, следующего за расчетным, если иное не установлено договором управления домом.

В каждом платежном документе МосОблЕИРЦ над таблицей с расчетами указан этот срок. Если жители по каким-либо уважительным причинам оплатили квитанцию позже, но до конца месяца, они все равно получат полный доступ к бонусам. Главное условие — оплатить коммунальный счет полностью и не иметь долгов.