Подмосковье 17 марта 2023, 12:44 Программу экологического образования для детей на 2023 год утвердили в Подмосковье Фото Минэкологии МО.

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В Подмосковье утвердили программу «Эколята Подмосковья» на 2023 год. Проект направлен на экологическое воспитание подрастающего поколения и подготовлен в рамках всероссийской акции «Россия — территория эколят — молодых защитников природы».

«Очень важно учить детей бережному отношению к природе и азам экологических дисциплин. Ведь только искренняя любовь общества к своей Родине и окружающей среде может способствовать благоприятной экологической обстановке», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Программа «Эколята Подмосковья» позволит дошкольникам изучать основы экологии в легкой игровой форме. Также в рамках акции в Подмосковье для детей пройдут тематические мероприятия, игры, конкурсы и многое другое, а в учебных учреждениях будут оборудованы стенды и уголки «Эколят».

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«Популяризация экологии как науки об окружающей среде, о месте, где человек родился и живет, — важный аспект, без осознания которого сложно рассчитывать на благополучное будущее, ведь оно зависит от правильного экологического воспитания», — заключил Фирсов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что еще 200 предприятий модернизировали в Московской области для улучшения экологии.

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