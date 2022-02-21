Программу «Чистая вода» в Подмосковье завершат к 2025 году

Программу «Чистая вода» в Московской области полностью реализуют к 2025 году. Об этом в ходе совещания с зампредами заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«В прошлом году 10 территорий — Одинцово, Дзержинский, Щелково, Фрязино — мы реализовали. К 2025 году программа должна закончиться», — сказал Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что все работы, связанные с обеспечением жителей чистой водой, нужно завершить в срок.

«Чистая вода — это не только водозаборный узел, но и магистрали. Прошу коммунальные службы очень внимательно относиться к подготовке сетей, чтобы, когда уже готовы скважины, водозабор или магистраль, люди реально чувствовали перемены», — указал Воробьев.

Воробьев также обратил внимание, что нужно следить за всем, что касается и качества выполнения работ.

«Чтобы не было такого, что гладко было на бумаге, да забыли про овраги», — сказал губернатор.

Всего к 2025 году в Подмосковье введут в эксплуатацию более 100 объектов водоснабжения. В 2022 году в регионе построят 30 объектов. Ранее «360» рассказал все подробности о реализации программы «Чистая вода».