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    29 октября 2021, 19:56

    Программа соцгазификации охватила уже 8 тысяч домов в Подмосковье

    Газ провели в деревню Тимково Богородского округа по президентской программе

    Анастасия Максимовских, Анастасия Сазонова

    В Подмосковье подключили восьмитысячный дом по программе социальной газификации. Топливо провели в деревню Тимково Богородского округа.

    Программа соцгазификации охватила уже 8 тысяч домов в Подмосковье

    Газ пришел в дом семьи Русляковых, рассказали в «Мособлгазе».

    «В доме живем с 2013-го, провели электрическое отопление, но зимой выходило дорого и дом прогревался долго. Узнала о программе, меня она заинтересовала: позвонила в администрацию, дали телефон куратора, она быстро к нам выехала и все рассказала, подключились мы за три месяца. Конвекторы — это хорошо, но не сравнить с газом в доме», — поделилась Жанна Руслякова.

    Программа соцгазификации охватила уже 8 тысяч домов в Подмосковье | Изображение 1

    Всего в Богородском округе в программу соцгазификации вошло 68 населенных пунктов с населением 5,7 тысячи человек. 430 частных домов округа уже подключили к газу по президентской программе.

    Программа соцгазификации охватила уже 8 тысяч домов в Подмосковье | Изображение 2

    «На данный момент более 20 тысяч жителей региона воспользовались программой социальной газификации. Строительство полностью завершено в 478 населенных пунктах. В выходные дни ноября работы по социальной газификации продолжатся», — рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

    Программа соцгазификации охватила уже 8 тысяч домов в Подмосковье | Изображение 3

    Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин отметил, что в региона работы по программе социальной газификации идут с опережением графика.

    «План пусков газа на IV квартал составляет 38,9 тысячи домовладений, исполнено почти 20% от плана», — сообщил Александр Самарин.

    Программа соцгазификации охватила уже 8 тысяч домов в Подмосковье | Изображение 4

    Ранее стало известно, что 30-й по счету пункт подключили к газу по губернаторской программе в 2021 году.