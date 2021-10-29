Программа соцгазификации охватила уже 8 тысяч домов в Подмосковье

В Подмосковье подключили восьмитысячный дом по программе социальной газификации. Топливо провели в деревню Тимково Богородского округа.

Газ пришел в дом семьи Русляковых, рассказали в «Мособлгазе».

«В доме живем с 2013-го, провели электрическое отопление, но зимой выходило дорого и дом прогревался долго. Узнала о программе, меня она заинтересовала: позвонила в администрацию, дали телефон куратора, она быстро к нам выехала и все рассказала, подключились мы за три месяца. Конвекторы — это хорошо, но не сравнить с газом в доме», — поделилась Жанна Руслякова.

Всего в Богородском округе в программу соцгазификации вошло 68 населенных пунктов с населением 5,7 тысячи человек. 430 частных домов округа уже подключили к газу по президентской программе.

«На данный момент более 20 тысяч жителей региона воспользовались программой социальной газификации. Строительство полностью завершено в 478 населенных пунктах. В выходные дни ноября работы по социальной газификации продолжатся», — рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин отметил, что в региона работы по программе социальной газификации идут с опережением графика.

«План пусков газа на IV квартал составляет 38,9 тысячи домовладений, исполнено почти 20% от плана», — сообщил Александр Самарин.

Ранее стало известно, что 30-й по счету пункт подключили к газу по губернаторской программе в 2021 году.