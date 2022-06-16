Программа промышленной ипотеки заработает в Подмосковье

Предприниматели Подмосковья смогут воспользоваться новой мерой поддержки. Программа промышленной ипотеки позволит бизнесу получить льготное финансирование, рассказала глава подмосковного Мининвеста и зампред Правительства области Екатерина Зиновьева.

Мера поддержки поможет предпринимателям приобрести готовые промышленные боксы или финансирование на строительство недвижимости.

«Получателями поддержки по этой программе могут стать как девелоперы, развивающие новый формат индустриальной недвижимости — Лайт Индастриал, так и представители бизнеса, желающие приобрести такие площадки. И те, и другие могут получить льготное финансирование по ставке не более 5% годовых либо для строительства объектов недвижимости, либо для приобретения готовых промышленных боксов», — рассказала Зиновьева.

Лайт индастриал — это готовое решение для бизнеса. Площадка-коворкинг уже имеет необходимую инфраструктуру и коммуникации. Инвестору необходимо только завезти свое оборудование. Екатерина Зиновьева отметила, что подобные площадки уже функционируют в области: в индустриальном парке «Есипово» в прошлом году открылась первая очередь проекта, аналогичную площадку планируют создать в индустриальном парке «Жуковский». Такой формат, по словам главы министерства, позволит значительно сократить срок запуска производства и, как результат, повысить эффективность.

«В Подмосковье на таких площадках уже разместились более 40 производственных предприятий. Инициатива Московской области по запуску программы „Промышленной ипотеки“ уже получила поддержку Правительства РФ, интерес к ней проявляют и другие регионы. Эта программа станет одним из важнейших элементов Новой экономики Подмосковья», — пояснила зампред.

Сейчас в Подмосковье работают 62 индустриальных парка и 16 технопарков. Регион является лидером по количеству особых экономических зон.