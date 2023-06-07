Подмосковье 07 июня 2023, 17:11 Профориентационный проект по газовой безопасности запустили в школах Подмосковья Мособлгаз

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Проект «Безопасные каникулы» стартовал в школах Московской области. Учащиеся в игровой форме узнают о правилах газовой безопасности, а также, как правильно вести себя в случае ЧС. Об этом сообщили в министерстве энергетики Подмосковья.

В этом году к летнему проекту присоединилось 89 школ региона. Специалисты «Мособлгаза» проводят обучающие занятия для подрастающего поколения уже более 10 лет. Главная цель подобных мероприятий — повышение грамотности при использовании газа в быту.

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За время существования программы ее прошли более 300 тысяч детей. В этом году проект стартовал 5 июня в СОШ «Перспектива» в Можайске.

Учебные кластеры в Московской области, где учатся и живут дети из разных регионов России, в предстоящем учебном году увеличится до трех. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям.

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