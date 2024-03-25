25 марта 2024, 14:19
Профилактический рейд по безопасности прошел на железнодорожной станции Мытищи
Очередной рейд на обеспечение безопасности и предотвращение правонарушений прошел на железнодорожной станции Мытищи. В мероприятии участвовали специалисты управления транспорта и дорожного хозяйства администрации округа, инспекторы центральной пригородной пассажирской компании, сотрудники административно-пассажирской инспекции, полицейские и волонтеры.
Заместитель начальника административно-пассажирской инспекции подчеркнул, что рейды на железнодорожной инфраструктуре проводятся регулярно для информирования граждан о правилах безопасности. Особое внимание уделяется подросткам, которые могут не осознавать опасности безрассудного поведения на железной дороге.
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Инспектор отделения по делам несовершеннолетних отметила, что мероприятия направлены на обеспечение безопасности пассажиров, включая подростков. В рамках рейда выявляются нарушители, переходящие железнодорожные пути в неположенных местах.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Раменском, Красногорске и Наро-Фоминске появятся новые путепроводы возле станций МЦД.
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РЖД
Мытищи
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