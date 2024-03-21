Подмосковье 21 марта 2024, 16:42 Андрей Воробьев: новые путепроводы появятся у МЦД в 2024 году и облегчат движение Пресс-служба губернатора Московской области

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В 2024-м году в Подмосковье откроют четыре новых путепровода возле станций МЦД. Они появятся в Раменском, Красногорске и Наро-Фоминске. О важности этих объектов рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Путепроводы появятся в районе платформы Быково в Раменском, в Опалихе и Аникеевке под Красногорское, а также в Апрелевке под Наро-Фоминском. Уже в сентябре этого года они улучшат транспортную доступность более чем для 250 тысяч человек.

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Строительство началось в апреле 2022-го года. Завершить работы планируют досрочно. По словам губернатора, путепроводы позволят жителям быстрее и удобнее добираться до мест назначения.

«Люди спокойно смогут добираться до работы, отвозить детей в школы и детские сады, а экстренные службы — беспрепятственно прибывать на место вызова. Многие путепроводы мы стараемся строить с тротуарами, чтобы была возможность перейти по ним с велосипедами, самокатами или колясками. Ставим также шумозащитные экраны — это убережет жителей близлежащих домов от дискомфорта», — отметил Воробьев.

Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области Пресс-служба губернатора Московской области

МЦД-3 и МЦД-4 запустили в Московском регионе в прошлом году. Всего их будет пять. Железнодорожное сообщение позволяет жителям экономить время, ведь даже в часы пик поезда курсируют на диаметрах с интервалом до семи минут.

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