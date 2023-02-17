Подмосковье 17 февраля 2023, 22:34 Профилактический рейд ГИБДД «Детское кресло» провели в Бронницах

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В Бронницах проверили водителей на соблюдение правил перевозки детей в автомобиле. Всем вручили памятки и сувениры в виде светоотражающих браслетов.

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Сотрудники ДПС уделяют повышенное внимание использованию ремней безопасности и удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних пассажиров.

В ходе рейда выявили трех нарушителей, перевозивших детей без специального кресла.

«Основная цель не выявить нарушителя, а проводить профилактические беседы, чтобы водители берегли и сохраняли жизнь своих детей», — сказал сотрудник 6-го батальона второго полка ДПС.

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