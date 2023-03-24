Подмосковье 24 марта 2023, 11:49 Профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения пройдут в Подмосковье до 23 апреля Минтранс Подмосковья, Госавтоинспекция Подмосковья

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Социальный раунд по безопасности дорожного движения «Один щелчок спасает жизнь!» стартует в Подмосковье 27 марта. Его будут проводить в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» до 23 апреля.

Госавтоинспекция Московской области проведет комплекс профилактических и просветительских мероприятий, главная цель которых — напоминание участникам дорожного движения о важности использования ремня безопасности при поездке в транспортном средстве.

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Сотрудники Госавтоинспекции и активисты общественных объединений будут проводить работы, используя многочисленные коммуникационные каналы, а также организуют тематические мероприятия для людей разных возрастов.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал следить за качеством строительства новых дорог в Подмосковье. Он отметил, что новые и отремонтированные трассы имеют важное значение для жителей.

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