24 марта 2023, 11:49
Профилактические мероприятия по безопасности дорожного движения пройдут в Подмосковье до 23 апреля
Социальный раунд по безопасности дорожного движения «Один щелчок спасает жизнь!» стартует в Подмосковье 27 марта. Его будут проводить в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» до 23 апреля.
Госавтоинспекция Московской области проведет комплекс профилактических и просветительских мероприятий, главная цель которых — напоминание участникам дорожного движения о важности использования ремня безопасности при поездке в транспортном средстве.
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Сотрудники Госавтоинспекции и активисты общественных объединений будут проводить работы, используя многочисленные коммуникационные каналы, а также организуют тематические мероприятия для людей разных возрастов.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал следить за качеством строительства новых дорог в Подмосковье. Он отметил, что новые и отремонтированные трассы имеют важное значение для жителей.
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