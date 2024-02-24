Подмосковье 24 февраля 2024, 14:23 Профессионалы из хоккейного клуба «Галактика» провели игру с любителями в Королеве Источник фото: Роман Савельев / Роман Савельев

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Ветераны хоккейного клуба «Галактика» провели игру со своими учениками на ледовой арене в Королеве. Зрелищный матч прошел в честь Дня защитника Отечества.

Напряженная борьба шла до последней минуты, преимущество в игре переходило от одной команды к другой, но в итоге победа досталась опытным хоккеистам.

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По словам капитана команды Игоря Петренко, клуб спортсменов-любителей создали 16 лет назад на базе хоккейного клуба «Галактика».

«Игра получилась зрелищной, борьба шла до последней минуты. Наши ребята тренируются четыре раза в неделю и всегда готовы показать уровень», — рассказал Петренко.

Хоккеистов поддерживали их друзья и родственники. Матч продлился около часа и закончился громкими аплодисментами.

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