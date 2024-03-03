Подмосковье 03 марта 2024, 20:00 Профессиональный спортсмен Игорь Куницын провел тренировку на открытии теннисного центра в Шаховской Татьяна Рунова

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Профессиональный российский теннисист Игорь Куницын приехал на торжественное открытие нового муниципального теннисного корта в поселке Шаховская. Он провел мастер-класс для самых юных спортсменов округа.

Игорь Куницын отметил, что приехал в городской округ во второй раз. После первого посещения он остался поражен качеством и правильной планировкой корта.

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«В России мало теннисных кортов такого качества. Центр соответствует всем стандартам для проведения турниров самого высокого класса, поэтому уверен, что скоро мы здесь увидим как лучших юниоров, так и взрослых ребят и девушек», — указал Игорь Куницын.

Знаменитый теннисист собрал вокруг себя множество заинтересованных детей. Юные спортсмены с воодушевлением наблюдали и принимали участие в мастер-классе.

«Приятно видеть такое количество детей. Уверен, всем понравится здесь заниматься теннисом. Рад, что на карте тенниса России появилась новая точка недалеко от Москвы. Надеюсь, что очень многие из вас так же, как и я, заболеют теннисом. Я в теннис играю 35 лет и надеюсь, что буду играть всю жизнь», — добавил мастер спорта.

Бюджетных теннисных кортов с таким назначением и масштабом нет во всей Московской области. Новый спортивный объект призван вырастить новое поколение профессионалов, влюбленных в этот вид спорта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о строительстве новых спортивных объектов на территории Подмосковья.

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