Подмосковье 16 февраля 2024, 11:27 Профессиональные спортсмены примут участие в турнире по уличному хоккею 4×4 в Балашихе Unsplash

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Команда «Легенды хоккея» сыграет в турнире по понд-хоккею в формате 4×4 в Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службы Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Всего за звание лучших поборются 60 команд в двух дивизионах: любители и профессионалы. Подмосковье представят команды из Красногорска, Балашихи, Можайска, Подольска, Черноголовки, Одинцова и других округов.

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Также на лед выйдут коллективы популярных блогеров: NBSK, HOCKEY BROTHERS, IVHOCKEY и 3FRENZY. Они сразятся между собой в отдельном медиадивизионе.

Торжественная церемония открытия соревнований состоится в 10:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов, которые появятся на территории региона до конца 2026 года.

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