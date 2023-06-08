Подмосковье 08 июня 2023, 15:49 Профессиональную улицу в Дмитрове благоустроят и озеленят в этом году

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Глава Дмитрова Илья Поночевный рассказал, каким будет благоустройство на улице Профессиональной. Работы по обновлению общественного пространства планируется начать в ближайшее время.

В этом сезоне благоустройство проведут на правой стороне улицы: от фонтана «Лилия» до магазина «Ашан». Илья Поночевный в сопровождении коллег из администрации Дмитрова выехал на место и оценил, как продвигаются подготовительные работы.

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«Наша задача — сделать все места, где любят гулять наши жители и гости города, максимально комфортными. Чтобы людям разных возрастов было удобно и они с удовольствием приходили сюда еще и еще», — подчеркнул Поночевный.

На Профсоюзной улице обновят покрытие, отремонтируют проезды, построят новую велодорожку. Здесь появятся современные качели и удобные парковые диваны. Для удобства пешеходов сделают лестницы, а для инвалидов — поручни и пандусы. Завершится благоустройство разбивкой новых цветников и газонов.

Осмотрев улицу, глава Дмитрова распорядился привести в порядок все скамейки и клумбы возле фонтана «Лилия», а также поручил чаще поливать цветы, чтобы они всегда радовали прохожих.

Ранее губернатор Андрей Воробьев выслушал доклад главы министерства благоустройства о том, какие места преобразятся в этом году. В планах благоустроить свыше 400 объектов.

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