Проезд стал комфортнее еще для 15 тысяч жителей после ремонта дороги в Мытищах

Развязку на четвертом километре Осташковского шоссе отремонтировали в Мытищах. Изменения ощутят более 15 тысяч человек, которые проезжают здесь ежедневно. Работу выполнили по проекту президента «Безопасные качественные дороги».

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что развязка находится у мемориального комплекса Минобороны и открывает проезд к крупнейшему военному кладбищу в стране.

Это отметил министр транспорта региона Алексей Гержик. По его словам, на участке развязки обновили асфальт, укрепили обочины и нанесли разметку.

В результате ремонта ежедневный проезд стал комфортнее более чем для 15 тысяч человек Алексей Гержик.

К концу августа в Мытищах отремонтируют 12 участков дорог, из которых четыре обновят по президентскому проекту.

Изучить программу ремонта дорог в Подмосковье и оценить качество работы можно на портале «Добродел» по ссылке.