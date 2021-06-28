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    28 июня 2021, 17:14

    Афанасьевский мост откроют на 7 месяцев раньше в Воскресенске

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Новый Афанасьевский мост уже подготовили к открытию в Воскресенске. Движение запустят в июле — это на семь месяцев раньше сроков. Его возвели по президентскому проекту «Безопасные качественные дороги» и в рамках поручения губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

    Афанасьевский мост откроют на 7 месяцев раньше в Воскресенске | Изображение 1

    Как подчеркнул министр транспорта региона Алексей Гержик, основные строительные работы завершили. Теперь началось благоустройство территории.

    По поручению губернатора Андрея Воробьева о сдаче объектов досрочно все работы завершат на семь месяцев раньше

    Алексей Гержик.
    Афанасьевский мост откроют на 7 месяцев раньше в Воскресенске | Изображение 2

    Новая дорога разгрузит Воскресенск от транзитного потока и обеспечит выезд машин на А108 и Новорязанское шоссе. Она улучшит транспортную доступность в трех микрорайонах, где живут более 40 тысяч человек.

    С открытием моста до центра города можно будет добраться за 20 минут, а до Новорязанского шоссе — за 25 минут.

    Афанасьевский мост откроют на 7 месяцев раньше в Воскресенске | Изображение 3

    Новые высокопрочные мембраны будут защищать его от воды около 50 лет.