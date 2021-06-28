Афанасьевский мост откроют на 7 месяцев раньше в Воскресенске

Новый Афанасьевский мост уже подготовили к открытию в Воскресенске. Движение запустят в июле — это на семь месяцев раньше сроков. Его возвели по президентскому проекту «Безопасные качественные дороги» и в рамках поручения губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Как подчеркнул министр транспорта региона Алексей Гержик, основные строительные работы завершили. Теперь началось благоустройство территории.

По поручению губернатора Андрея Воробьева о сдаче объектов досрочно все работы завершат на семь месяцев раньше Алексей Гержик.

Новая дорога разгрузит Воскресенск от транзитного потока и обеспечит выезд машин на А108 и Новорязанское шоссе. Она улучшит транспортную доступность в трех микрорайонах, где живут более 40 тысяч человек.

С открытием моста до центра города можно будет добраться за 20 минут, а до Новорязанского шоссе — за 25 минут.

Новые высокопрочные мембраны будут защищать его от воды около 50 лет.