Подмосковье 07 февраля 2023, 14:09 Проекты еще 4 жилых домов одобрили в Подмосковье за неделю

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Разрешения на ввод в эксплуатацию получили пять жилых и восемь нежилых объектов в Подмосковье. Вместе с тем за неделю одобрено строительство еще 28 зданий, в том числе четырех домов.

Достроены дома в ЖК «Видный Город» (Ленинский округ), ЖК «Лесобережный» (Красногорск) и ЖК «Бакеево Парк».

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Разрешение на ввод в эксплуатацию получили также здание с магазинами и пунктами общепита в Дубне, производственно-складской комплекс в Солнечногорске, автомойка в Люберцах и другие объекты.

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В ближайшее время начнется строительство еще четырех жилых домов. Это три здания на 90 квартир в ЖК «Подлипки — Город» и дом на 278 квартир в ЖК «Ривер-Парк» в Королеве.

Разрешение на строительство получили также школа в Одинцове, медицинский центр в Воскресенске, индустриальное здание в Мытищах, ресторан в Химках, водонапорная башня в Серебряных Прудах и другие проекты.

По поручению губернатора Андрея Воробьева новый дом для переселения 238 человек из аварийного жилья начали строить в Жуковском.