Проект «Школа фермеров» поможет начать свой бизнес в Подмосковье | 360°

Подмосковье 07 сентября 2022, 18:14 Поделиться Telegram

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Viber Проект «Школа фермеров» поможет начать свой бизнес в Подмосковье

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Шестой поток образовательного проекта «Школа фермеров» стартует 20 сентября. Участникам помогут получить нужные знания, получить льготный кредит и начать свой сельскохозяйственный бизнес.

Отбор слушателей будет проходить до 13 сентября. Оставить заявку можно на сайте проекта.

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«На этом потоке будет три направления подготовки — растениеводство, животноводство и пчеловодство. После проекта выпускники смогут участвовать в конкурсе „Агростартап“, оформить льготный кредит для развития своего дела и претендовать на различные виды господдержки, в том числе на уровне региона», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов.

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Цель «Школы фермеров» — помочь тем, кто хочет начать свой бизнес в сельском хозяйстве. Наставники проекта — успешные аграрии, представители органов государственной власти, отвечающие за меры господдержки, сотрудники АО «Россельхозбанк» и другие специалисты.

По окончании курса все участники представят бизнес-план для проекта, который они будут реализовывать с полученными на «Школе фермеров» знаниями.

В скором времени открывать бизнес в сельском хозяйстве станет проще, ведь фермеры смогут получать землю в Московской области за символическую сумму. С таким предложением выступил губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства региона.

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