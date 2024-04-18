Подмосковье 18 апреля 2024, 20:27 Проект «Ранняя помощь» помог 1,5 тысячи детей из Подмосковья Пресс-служба Минсоцразвития МО

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В Подмосковье успешно работает проект «Ранняя помощь» для маленьких детей. Малыши могут получить лечебный массаж, физиотерапию — все то, что необходимо для нормального развития ребенка.

По словам первого заместителя председателя правительства Московской области Людмилы Болатаевой, проект реализуется в Подмосковье менее года, но уже есть хорошие результаты.

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«За небольшой период он помог более чем полутора тысячам детей, которые нуждаются в гармоничном развитии. Услугу могут получить дети по показаниям педиатра абсолютно бесплатно», — рассказала Болатаева.

В Министерстве социального развития Московской области пояснили, что, как правило, за помощью обращаются родители детей до трех лет, но также специалисты помогают и детям более старшего возраста.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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