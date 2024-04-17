Подмосковье 17 апреля 2024, 17:28 Проект по решению семейных вопросов запустили в Подмосковье

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Проект «НЕделим» запустили во всех округах Подмосковья. Он направлен на помощь родителям без судов решить семейные вопросы при разводе.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, проект реализуют в регионе с 2021 года. Сотрудники семейных центров и опеки помогают решить вопрос о месте жительства ребенка, участии родителей в воспитании и оказывают детям психологическую поддержку.

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«Раньше проект реализовали на семи плотных территориях, теперь „Неделим“ охватывает весь регион», — рассказали в ведомстве.

В прошлом году благодаря проекту было достигнуто более 600 медиативных соглашений между родителями, а с начала этого года — свыше 250.

Получить консультацию можно в семейных центрах, а также у сотрудников опеки и попечительства.

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