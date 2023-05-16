Подмосковье 16 мая 2023, 17:16 Проект наставничества для начинающих предпринимателей стартовал в Подмосковье Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Программа «Наставничество» для начинающих предпринимателей стартовала в Подмосковье. Ее организаторами выступили Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области, а также центр «Мой бизнес».

Проект проводится по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Программа рассчитана на самозанятых и начинающих предпринимателей. Обучение проводится в течение восьми недель, после чего участники защищают бизнес-проекты.

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«В Московской области „Наставничество“ реализуется уже пятый год. Обучение прошли более 1,5 тысячи человек, а наставниками выступили эксперты своей отрасли — почти 200 действующих опытных предпринимателей», — отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

В первый день участникам программы рассказали, как запустить бренд в новых реалиях рынка, а также о рабочих бизнес-инструментах в сегменте фешен-рынка. Специальными гостями открытия стали российский актер и хореограф Егор Дружинин, а также заслуженный мастер спорта России Егор Еремеев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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