Проект концертного комплекса в Клину взял высшую награду премии «Золотое сечение»

Проект театрально-концертного комплекса Чайковского в Клину взял высшую награду премии «Золотое сечение — 2021». Он подразумевает создание музейного парка на берегу реки Сестры и залов для выступлений.

Лучшие архитектурные проекты выбирали из 145 претендентов, и в номинации «Проекты» победу взял театрально-концертный комплекс «Вселенная Чайковского».

Это подчеркнула главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина. По ее словам, музей-заповедник Чайковского — это сакральное место для почитателей классической музыки.

Проект „Вселенная Чайковского“ позволяет создать в мемориальном комплексе ценный и важнейший культурный центр с концертными залами, музейным парком и разнообразными площадками для выступлений Александра Кузьмина.

Сердце проекта — 150-метровое «хрустальное» здание-кольцо, где будут располагаться главный и малый филармонические залы, пространства для репетиций, музей, библиотека, детский центр.

А внутри кольца появится главная фестивальная площадка под открытым небом. На территории парка запланировали открыть гостиницу, рестораны, прогулочную набережную, амфитеатр и сцену на острове.