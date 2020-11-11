Подмосковный проект музейного парка «Вселенная Чайковского» вышел в финал международного конкурса

В подмосковном Клину планируют создать масштабный музейный парк «Вселенная Чайковского». Он объединит 150-метровое стеклянное здание-кольцо с концертными залами и набережную, амфитеатр, гостиницу, рестораны, сцену на острове. Проект стал финалистом престижного международного конкурса «Золотой Трезини».

Главный архитектор в Московской области Александра Кузьмина рассказала, что концепцию парка разработали в бюро «Четвертое измерение». По ее словам, сердцем нового пространства хотели бы сделать «хрустальное здание-кольцо с концертными залами» на берегу реки Сестры, напротив Музея-заповедника Чайковского.

Это один из самых ярких, масштабных проектов в Подмосковье, настоящий центр классической музыки федерального значения. <…> Пусть пока это мечты, но я верю, что однажды проект будет реализован и территория музея обретет новое, еще более громкое звучание Александра Кузьмина.

Музейный парк станет данью уважения музыке композитора. На фестивальной площадке планируют открыть залы «Онегин» — на 950 мест, «Щелкунчик» — на 640, репетиционные пространства и детский центр с библиотекой.

Кроме того, проект подразумевает создание в Клину целого парка искусств, комплекса PIANO с гостиницей и рестораном.

И это не все идеи преображения пространства. Здесь планируют реконструировать здание фондохранилища и экспозиций — его построили в далеком 1990 году. Оно расположено у входа в музей-заповедник.

Александра Кузьмина подчеркнула, что его планируют «накрыть сверху стеклянным саркофагом». Старую и новую территории музея свяжет подземный переход.

В жюри конкурса «Золотой Трезини» вошли именитые мировые архитекторы и не менее 200 экспертов из 30 стран. Они определят самые перспективные проекты.

Победителей международного конкурса объявят уже в декабре, это станет важным шагом на пути реализации проектов.