Подмосковье 02 апреля 2024, 17:56 Проект команды из Королева выбрали для ролика правительства России о научном волонтерстве Медиасток.рф

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Команда Королева снимет ролик о проекте «Удобный город». Он направлен на планирование и развитие инфраструктуры в муниципалитетах.

Как сообщили в администрации округа, в проекте активно участвуют волонтеры наукограда. Они помогают специалистам в области когнитивной науки, искусственного интеллекта и градостроительства выяснить, как жители взаимодействуют с городскими пространствами.

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Добровольцы посещают лекции о технологиях, проходят опросы и участвую в исследованиях с применением дополнительной реальности и трехмерной камеры. Так, они могут оценить городские пространства и составить визуальную тепловую карту, которая поможет специалистом спланировать комфортные и экологичные пространства.

«Команда „Королев Креатив“ продолжает проводить исследования и лекции, на которых можно не только узнать много нового, но и обсудить предложенные темы, и предложить для обсуждения свою», — добавили в ведомстве.

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