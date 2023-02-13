Подмосковье 13 февраля 2023, 20:37 Проект для подростков с непростой судьбой стартовал в Ступине

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Проект ступинской Лиги молодых матерей «Перекресток», получивший президентский грант, стартовал в округе. В нем участвует 30 семей, которые воспитывают приемных детей с непростой судьбой. Проект финансируется за счет Фонда президентских грантов.

Проект рассчитан на пять месяцев и направлен на профилактику асоциальных явлений среди подростков.

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Первое оргсобрание участников проекта «Перекресток» состоялось 10 февраля. Организаторы рассказали участникам о предстоящих мероприятиях и познакомили с психологами Единого сервисного центра города Ступино, которые будут работать с семьями.

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«Важно не только уберечь детей от асоциального поведения, но и избежать вторичного сиротства. К сожалению, бывают родители, которые не справляются с детьми в подростковом периоде и отказываются от них. Такие проекты, как наш, направлены как раз на то, чтобы гармонизировать состояние внутри семьи», — пояснила руководитель проекта Наталья Коняева.

Этот проект стал пятым, который реализовали в тесном сотрудничестве со ступинским Управлением опеки и попечительства, уточнили в пресс-службе.

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