Подмосковье 21 мая 2023, 22:49 Проект «Детство Героев» стартовал в Серебряных Прудах

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В Серебряных Прудах открылась выставка «Детство Героев». На экспозиции показали более полусотни работ. Авторами рисунков выступили воспитанники школы искусств.

В своих работах юные художники изобразили детство своего земляка, дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова. Некоторые вдохновлялись рассказом местного краеведа «Васятка».

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Василий Чуйков родился в Серебряных Прудах в многодетной крестьянской семье. С ранних лет он помогал по хозяйству. Юному Чуйкову приходилось колоть дрова, топить печь, ухаживать за лошадьми. Чтобы достоверно изобразить детство героя начала 20 века, ребята ходили в музей делать зарисовки.

«Очень необычно, что раньше было совсем другое детство, что дети ходили босиком, что мальчики ходили в длинных рубахах, носили пояс», — заявила преподаватель детской школы искусств имени Кившенко Наталья Кругликова.

Это только первая выставка рисунков. У городского округа много знаменитых земляков, а значит у проекта будет продолжение.

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