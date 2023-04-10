Подмосковье 10 апреля 2023, 12:38 Проект благоустройства пустыря в истринской деревне Бужарово выдвинули на всероссийское онлайн-голосование

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Новый сквер на месте пустыря может появиться в истринской деревне Бужарово в 2024 году. Площадку выдвинули для участия в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». Всероссийское онлайн-голосование за благоустройство территорий пройдет с 15 апреля по 31 мая.

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева осмотрела пустырь в ходе рабочей поездки в деревню Бужарово. Она отметила, что это место жители уже давно просят привести в порядок.

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«Дело в том, что она (территория — прим. ред.) очень удачно расположена географически. Это практически центр Бужарово, и люди хотят здесь обустроить некий сквер, зону рекреации», — рассказала Татьяна Витушева.

Однако в этом месте проходит большое количество подземных коммуникаций, а также расположена бесхозная подстанция. Все это осложняет проведение работ. Поэтому администрация вместе с жителями будет искать решение, которое позволит реализовать проект благоустройства без дорогостоящих затрат на вынос сетей.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о преображении парков и скверов в регионе. Он отметил, что благоустройство — один из приоритетов в Подмосковье.

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