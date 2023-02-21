Подмосковье 21 февраля 2023, 10:37 Проект бесплатного такси для ветеранов продлили и расширили в Подмосковье

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Ветераны Великой Отечественной войны из Подмосковья смогут бесплатно пользоваться такси на тысячу рублей в месяц в 2023 году. Ранее по проекту бесплатного такси для ветеранов они могли совершать поездки на сумму не более трех тысяч рублей в год. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

«Теперь каждый ветеран может пользоваться бесплатным такси на одну тысячу рублей ежемесячно в течение всего 2023 года», — рассказала глава министерства Надежда Куртяник.

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Чтобы воспользоваться услугой, нужно позвонить по номеру 122 и выбрать «5» в голосовом меню. Звонки принимают с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00. Оператору необходимо сообщить имя, фамилию и отчество ветерана, год рождения, адрес подачи машины и конечную точку маршрута. Бесплатно проехать также может один сопровождающий.

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«Воспользоваться бесплатной поездкой могут участники и инвалиды Великой Отечественной войны, которые зарегистрированы в Подмосковье. Цель поездки может быть любой, например навестить родственников, посетить медорганизацию или госучреждение, поездка на дачу», — добавила Надежда Куртяник.

За год ветераны совершили свыше 100 таких поездок.

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