Подмосковье 01 марта 2023, 14:36 Проект «Активное долголетие» запустил новые экскурсии в Подмосковье

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Число участников клуба «Активное долголетие» превысило 231 тысячу в Подмосковье. С наступлением весны для них подготовили новые экскурсии. Теперь они смогут посетить музей-заповедник «Архангельское», усадьбу Я.В. Брюса, музей космонавта В. Быковского и другие места.

По словам вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной, каждый месяц к проекту присоединяются свыше пяти тысяч пенсионеров.

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«Этой весной участников проекта ждут новые экскурсии и возобновление занятий на свежем воздухе», — отметила она.

Вступить в клуб могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Записаться на активности клуба можно на сайте.

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