Подмосковье 13 июля 2023, 14:01 Проект «100 дней женского здоровья» стартовал в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Проект «100 дней женского здоровья» стартовал в Химках. В рамках масштабного марафона пройдут спортивные соревнования, тренировки, профилактические осмотры и вебинары с врачами.

Пресс-служба администрации Химок сообщила, что проект запустили по инициативе местного отделения Союза женщин России при поддержке Клуба деловых женщин.

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«Наши женщины очень часто забывают о себе и обращаются к врачу, когда уже становится поздно. Самое главное в здоровье — это своевременная диагностика и профилактика различных заболеваний. Мы хотим привлечь внимание женщин к своему здоровью и образу жизни. Показать, как важно регулярно заниматься спортом, правильно питаться, проходить профосмотры, диспансеризацию, следить за своим здоровьем», — рассказала председатель химкинского отделения Союза женщин России Ольга Бахмутова.

Участницы проекта смогут заниматься онлайн-тренировками и делиться успехами в социальных сетях под хештегом #100днейспорта. Также в парках и скверах города пройдут открытые занятия на свежем воздухе со специалистами по женскому здоровью, тренерами по йоге и натуропатами.

Кроме того, для женщин организуют бесплатные профильные осмотры и вебинары узких специалистов. Такое обследование пройдет 22 июля в поликлинике № 2. Пациенткам проведут исследование молочных желез и возьмут мазки на онкоцитологию.

Завершит проект масштабный благотворительный забег. Подробную информацию можно найти в группе «100 дней здоровья» в Telegram.

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