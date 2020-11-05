Свежие продукты стали доступнее для пенсионеров благодаря приложению «Подмосковный фермер»

В числе пользователей «Подмосковного фермера» особенно много пенсионеров. В условиях пандемии приложение стало удобным и безопасным способом заказать продукты, не выходя из дома.

Вместе с посетителями рынка Воробьев прогулялся по торговому комплексу «Одинцовское подворье». Заглянули и в павильон, где доставку оформляют онлайн с помощью сервиса «Подмосковный фермер».

Он стал очень востребованным в условиях пандемии и доказал свою эффективность. В плюсе как производители товаров, так и клиенты. Например, жителям Одинцова старше 60 лет продукты доставляют бесплатно при любой сумме заказа. Вместе с тем они получают 10% скидку.

Приложение «Подмосковный фермер» разработали при участии правительства. За последний месяц сотрудников сервиса стало больше, а транспортную доставку усилили.

Во время пандемии пенсионерам активно помогают волонтеры. Они доставляют продукты и лекарства на дом. В Министерстве социального развития Московской области рассказали, что для этого закупили 54 новых автомобиля.