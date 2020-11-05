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    05 ноября 2020, 13:19

    Свежие продукты стали доступнее для пенсионеров благодаря приложению «Подмосковный фермер»

    Анастасия Аброськина, Мария Филиппова

    Покупать свежие и натуральные продукты в Московской области стало проще. В регионе разработали мобильное приложение «Подмосковный фермер». А значит, сегодня рынок буквально на ладони. Работу новейшего сервиса проверил губернатор Андрей Воробьев, пообщавшись с жителями в Одинцове.
    Свежие продукты стали доступнее для пенсионеров благодаря приложению «Подмосковный фермер»

    В числе пользователей «Подмосковного фермера» особенно много пенсионеров. В условиях пандемии приложение стало удобным и безопасным способом заказать продукты, не выходя из дома.

    Вместе с посетителями рынка Воробьев прогулялся по торговому комплексу «Одинцовское подворье». Заглянули и в павильон, где доставку оформляют онлайн с помощью сервиса «Подмосковный фермер».

    Он стал очень востребованным в условиях пандемии и доказал свою эффективность. В плюсе как производители товаров, так и клиенты. Например, жителям Одинцова старше 60 лет продукты доставляют бесплатно при любой сумме заказа. Вместе с тем они получают 10% скидку.

    Приложение «Подмосковный фермер» разработали при участии правительства. За последний месяц сотрудников сервиса стало больше, а транспортную доставку усилили.

    Свежие продукты стали доступнее для пенсионеров благодаря приложению «Подмосковный фермер» | Изображение 1

    Во время пандемии пенсионерам активно помогают волонтеры. Они доставляют продукты и лекарства на дом. В Министерстве социального развития Московской области рассказали, что для этого закупили 54 новых автомобиля.