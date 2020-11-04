Пожилым жителям Подмосковья на самоизоляции будут доставлять продукты мобильные бригады

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Для этих целей закупили 54 автомобиля, их выдадут волонтерам, которые хотят оказывать помощь оставшимся на самоизоляции жителям Московской области.

Всего за октябрь в ведомство поступило свыше трех тысяч заявок от волонтеров.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье со 2 ноября вводится режим самоизоляции для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Попавшие под ограничение жители смогут оформить больничный дистанционно. При этом пенсионерам не запрещают гулять или ходить в магазин.