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    04 ноября 2020, 13:55

    Пожилым жителям Подмосковья на самоизоляции будут доставлять продукты мобильные бригады

    Анастасия Максимовских

    В Подмосковье мобильные бригады будут доставлять продукты самоизолированным пожилым жителям. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социального развития региона.
    Пожилым жителям Подмосковья на самоизоляции будут доставлять продукты мобильные бригады | Изображение 1
    Источник фото: businesspskov.ru

    Для этих целей закупили 54 автомобиля, их выдадут волонтерам, которые хотят оказывать помощь оставшимся на самоизоляции жителям Московской области.

    Всего за октябрь в ведомство поступило свыше трех тысяч заявок от волонтеров.

    Ранее сообщалось, что в Подмосковье со 2 ноября вводится режим самоизоляции для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Попавшие под ограничение жители смогут оформить больничный дистанционно. При этом пенсионерам не запрещают гулять или ходить в магазин.