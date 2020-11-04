04 ноября 2020, 13:55
Пожилым жителям Подмосковья на самоизоляции будут доставлять продукты мобильные бригады
В Подмосковье мобильные бригады будут доставлять продукты самоизолированным пожилым жителям. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социального развития региона.
Для этих целей закупили 54 автомобиля, их выдадут волонтерам, которые хотят оказывать помощь оставшимся на самоизоляции жителям Московской области.
Всего за октябрь в ведомство поступило свыше трех тысяч заявок от волонтеров.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье со 2 ноября вводится режим самоизоляции для пожилых и людей с хроническими заболеваниями. Попавшие под ограничение жители смогут оформить больничный дистанционно. При этом пенсионерам не запрещают гулять или ходить в магазин.