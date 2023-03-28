Подмосковье 28 марта 2023, 12:02 Продуктовый магазин с аптекой построили в проезде Ветеранов в Звенигороде Фотографии застройщика

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Новое здание, в котором скоро откроются магазин и аптека, построили в Звенигороде. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано Министерством жилищной политики Подмосковья.

Помещение для сдачи в аренду построили в проезде Ветеранов. Инвестиции в проект составили 90 миллионов рублей, а застройщиком выступил индивидуальный предприниматель.

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Здание площадью 605 «квадратов» сможет разместить несколько разных магазинов. По предварительным данным, первыми арендаторами станут продовольственный дискаунтер «Чижик» и сетевая аптека. Торговля поможет создать 15 рабочих мест.

Проект сопровождал персональный менеджер Центра содействия строительству Подмосковья. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, в чем главная задача этой структуры и зачем ее создали в регионе.