Пробы подтвердили безопасность ягод и грибов на рынках Подмосковья | 360°

Подмосковье 06 октября 2022, 18:40 Поделиться Telegram

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Viber Пробы подтвердили безопасность ягод и грибов на рынках Подмосковья

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Качество даров леса проверили специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Пробы показали отсутствие в продуктах вредных веществ.

«С начала сезона 2022 года в государственных лабораториях исследовали более 580 проб грибов и ягод. Вся продукция оказалась безопасной, превышений норм не выявлено», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов.

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Грибы проверили на целостность, отсутствие червяков, слизи и грязи. Особое внимание специалисты уделяют тому, чтобы не допустить реализацию несъедобных или даже ядовитых экземпляров. В обязательном порядке ягоды и грибы проверяют на радиоактивность, поскольку эти лесные дары могут накапливать такие вещества.

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Жителям Подмосковья напомнили, что покупать грибы и ягоды можно только на официальных рынках и ярмарках, где качество продукции контролирует государственная лаборатория ветсанэкспертизы. Собирать же грибы и ягоды рекомендуется в экологически чистых районах Подмосковья, таких как Рузский, Можайский, Шаховской, Лотошинский, Зарайский и Серебряно-Прудский. Однако следует соблюдать меры предосторожности, ведь только в сентябре 84 грибника заблудились в лесах Подмосковья, один из них погиб.

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