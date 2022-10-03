Подмосковные спасатели вернули домой более 80 заблудившихся грибников в сентябре | 360°

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Подмосковные спасатели вернули домой более 80 заблудившихся грибников в сентябре

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Кто-то в одиночку, другие — группами не могли найти дорогу домой. В сентябре 84 человека заблудились в лесах Подмосковья, один из них погиб.

Курирующий Комлесхоз заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов рассказал, что найдены и возвращены домой 83 человека. Большинство из них отправились в лес за грибами.

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Наибольшее число потерявшихся пришлось на Шатурское (11 человек), Московское учебно-опытное и Ногинское (девять человек), Звенигородское, Клинское и Сергиево-Посадское (по восемь человек), Орехово-Зуевское (шесть человек) лесничества. Чаще всего искать приходится тех, кто уверен, что хорошо знает лес.

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«Такая самоуверенность дорого обходится. Увлекшись сбором даров природы, люди перестают следить за временем и не запоминают приметы тех мест, по которым проходят», — говорит председатель Комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов.

Перед тем как войти в лес, необходимо обратить внимание на основные ориентиры: дороги, ЛЭП, населенные пункты, реки, ручьи. Во время движения по лесу надо запоминать другие ориентиры: булыжники, деревья необычной формы, пни, ручьи, ямы — все, что в случае беды поможет вспомнить обратную дорогу. Если поняли, что заблудились, не паникуйте и звоните на номер 112. Вас обязательно найдут.

Спасатели

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