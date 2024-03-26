Подмосковье 26 марта 2024, 09:22 Проблемы жителей дома на улице Фридриха Энгельса в Рошале решат по поручению замглавы округа Замглавы Шатуры Арзуманов поручил решить проблемы жителей дома на улице Энгельса Пресс-служба администрации города или района

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Замглавы Шатуры Сергей Арзуманов встретился с жителями дома 45/4 по улице Фридриха Энгельса в Рошале. Он ответил на самые частые вопросы и выслушал жалобы.

Как рассказали в администрации округа, во встрече также участвовали представители рошальского управления, шатурской общественной палаты и управляющей компании «Прогресс-Рошаль».

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Так, водители пожаловались на утопленные в асфальте канализационные люки, которые не заметны во время дождя и весной во время таяния снега. Там постоянно скапливается вода, а машины проваливаются на дороге. Арзуманов поручил решить эту проблему.

Ранее по просьбе жителей во дворе заменили неработающие фонари.

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