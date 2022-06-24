Проблемы патриотического воспитания обсудили на конференции в Мособлдуме

Фракция КПРФ Подмосковья подготовила научно-практическую конференцию о патриотическом воспитании подрастающего поколения. Она прошла 23 июня в Московской областной думе.

Основными вопросами встречи стали меры по совершенствованию системы патриотического воспитания, создание детских патриотических организаций в регионе и учет исторического опыта пионерии. Руководитель фракции КПРФ Александр Наумов отметил, что для детских организаций важна идеология, ведь без нее ребенок сам начинает искать ответы на вопросы и не всегда их находит. Это особенно важно сейчас, в непростое для страны время.

«От того, какие ценности и идеалы будут заложены в их сознание, зависит дальнейшее развитие общества и государства», — подчеркнул Наумов.

Парламентарий напомнил, что 7 июня Госдума одобрила в первом чтении законопроект «О российском движении детей и молодежи „Большая перемена“». По мнению Наумова, важно вовлекать молодежь в такие инициативы. Также он отметил необходимость поддержки правоохранительных органов в блокировке опасных для детей интернет-ресурсов.

Уполномоченная по правам ребенка области Ксения Мишонова согласилась с мнением, что современное воспитание должно основываться на патриотической идеологии.

В завершение конференции участники определили перспективы развития детско-юношеского движения Подмосковья.