Подмосковье 03 апреля 2023, 14:06 «Мы растем». Воробьев заявил об увеличении численности населения Подмосковья Губернатор Воробьев заявил, что в Московской области зарегистрированы 10 млн человек Пресс-служба Кремля

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Население Московской области растет, заявил губернатор Андрей Воробьев на встрече с президентом Владимиром Путиным. По словам главы региона, сейчас в Подмосковье зарегистрированы 10 миллионов человек.

«Мы растем: по регистрации — это 10 миллионов человек, 8,5 — по переписи. И, конечно, только успевай обновлять транспорт, создавать рабочие места», — рассказал президенту Андрей Воробьев.

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Он добавил, что власти поставили перед собой задачу обеспечить стабильность и выполнение всех приоритетных направлений, которые ждет население Московской области.

Региональные власти делают все, чтобы бизнес занимался развитием производства, заявил губернатор. По его словам, в Подмосковье наблюдается повышенный спрос на представителей рабочих профессий. Особенно востребованы сварщики, программисты, работники ЧПУ. Упор делают на работу с колледжами. Выпускники учебных заведений получают возможность трудоустроиться в будущем, а во время обучения получить наставников. Для этого в Московской области занимаются совершенствованием образовательных учреждений.