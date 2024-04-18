Подмосковье 18 апреля 2024, 18:39 Проблему освещения решат в селе Карпово в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Временно исполняющая полномочия главы городского округа Воскресенск Елена Овсянкина пообещала в кратчайшие сроки решить вопрос с уличным освещением в селе Карпово. Местные жители о проблеме рассказали на выездной администрации.

Елена Овсянкина поручила заняться вопросом работникам муниципального казенного учреждения «Благоустройство и озеленение» и специалистам профильных служб.

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«Примем меры для улучшения качества жизни нашего населения», — рассказала временно исполняющий полномочия главы городского округа Воскресенск Елена Овсянкина.

Выездная администрация прошла в среду, 17 апреля, в доме культуры деревни Степанщино. Жители смогли обсудить свои проблемы и предложения непосредственно с профильными специалистами.

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