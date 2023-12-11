Важное 11 декабря 2023, 17:13 Режим ЧС ввели в Электростали из-за плохой работы котельной Глава Электростали Волкова объявила о введении режима ЧС из-за работы котельной РИА «Новости»

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В Электростали из-за проблем с отоплением ввели режим ЧС. Об этом сообщила глава городского округа Инна Волкова, чьи слова привел Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Тепло не поступает в квартиры жителей микрорайона Восточный из-за системной некачественной работы котельной, которая принадлежит компании АО ВКС.

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«Все мероприятия, выполняемые компанией АО ВКС для стабилизации ситуации, необходимого результата не приносят», — отметила Волкова.

Она добавила, что котельная работает с постоянным недогревом до норматива.

Накануне в администрации округа рассказали, что падение температуры в домах жителей микрорайона Восточный связано с переводом обслуживающей котельной на одноконтурную схему работы. Руководство муниципалитета создало оперштаб. Администрация округа, правительство Московской области и министерство энергетики региона взяли ситуацию на контроль.