Подмосковье 01 апреля 2024, 19:35 Пробки на дорогах Подмосковья вечером 1 апреля оценили в пять баллов Медиасток.рф

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Минтранс Подмосковья сообщил о пробках на дорогах 1 апреля. Загруженность трасс вечером в понедельник достигла пяти баллов.

Как рассказали в ведомстве, основные затруднения наблюдаются на Ленинградском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Горьковском, Мякининском, Дмитровском, Волковском, Можайском шоссе.

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Также автомобильный затор образовался на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы.

Водителей призвали держать дистанцию, соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными за рулем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году.

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