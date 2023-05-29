Подмосковье 29 мая 2023, 09:38 Пробки на дорогах Подмосковья составили 5 баллов утром 29 мая

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Загруженность крупных магистралей и шоссе в Подмосковье оценили в пять баллов утром 29 мая. Основные пробки образовались на въездах в Москву.

Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, утром в понедельник на дорогах региона одновременно находились 911 тысяч машин. Это на 22 тысячи меньше, чем в пятницу.

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Движение затруднено на Варшавском, Дмитровском, Калужском, Киевском, Ленинградском, Носовихинском, Симферопольском и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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